Eine Anekdote: In der selben Woche, in der in Japan ein hoher Bahn-Offizieller zurücktritt, weil ein Zug 20 (!) Sekunden zu früh abgefahren war, teilt der CEO der Deutschen Bahn lakonisch mit, dass man das selbst ausgegebene Ziel, 85 Prozent der Züge pünktlich ins Ziel laufen zu lassen, fallen lassen wird. Es ginge halt nicht. Pünktlich ist für die Deutsche Bahn bis zu fünf Minuten Unpünktlichkeit. In Taipei, Hong Kong, Seoul oder Tokyo fahren Züge vom angekündigten Gleis in der angegebenen Reihung und auf die Sekunde genau. Und wenn mal nicht, siehe oben, dann muss jemand Führung zeigen und sein Amt anbieten.

Wer ist denn nach dem Debakel um den Berliner Flughafen zurückgetreten? Wer hat Verantwortung übernommen für die aus dem Ruder gelaufenen Kosten der Elbphilharmonie? Das hat nicht Merkel persönlich zu verantworten. Aber sie hat das Land auf Stillstand getrimmt und auf ein „Weiter so“ der Verwaltung.

Wer auch immer die nächste Regierung stellen wird – hier sind Menschen mit konzeptioneller Stärke und Führungsbereitschaft gefragt.