Angela Merkel ist Mutter und Haupt unseres Landes: als erste konservative protestantische Frau aus den neuen Teilen der Republik hat sie das, was es unter Adenauer und Kohl hieß, deutscher Kanzler zu sein, transzendiert. Angela Merkel wird heute in aller Welt als Frau der Prinzipien gefeiert, die die Menschenrechte gegenüber ihren ärgsten Feinden in Russland und China anspricht und einfordert.

Sie wird als Frau gelebter Moral gefeiert, die den Flüchtlingen aus Syrien ein Obdach in Deutschland schenkte. Sie wird auf der ganzen Erde nicht nur als die am längsten amtierende Regierungschefin der Bundesrepublik verehrt, sondern als starke Europäerin, Anführerin des Westens und mächtigste Frau der Welt.