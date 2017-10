Kolumne von Alexander Görlach

Vier Millionen Muslime leben in Deutschland. Damit gehört der Islam de facto zu unserem Land. Ein muslimischen Feiertag ist möglich und wäre ein gutes Zeichen – aber nur, wenn er nicht von oben verordnet wird.

Ausgerechnet Innenminister Thomas de Maizere hat einen islamischen Feiertag vorgeschlagen, ein Konservativer. Seine Parteikollegen von CDU und CSU sind darüber entsetzt, hatte die Bundeskanzlerin doch gerade wegen ihrer Flüchtlingspolitik herbe Stimmenverluste bei der Bundestagswahl hinnehmen müssen. Danach war überall davon die Rede, die deutsche Politik würde von der AfD getrieben nach rechts rücken. In einer solchen Situation einen islamischen Feiertag vorzuschlagen, kann man als besonders mutig und von Überzeugung getrieben sehen. Gerade jetzt muss sich die freie Natur der liberalen Demokratie in Deutschland zeigen. Doch so einfach ist es nicht. Die Abneigung der Europäer im Allgemeinen und der Deutschen im Besonderen gegenüber dem Islam ist nämlich nicht etwa eine neue Erscheinung, die mit der Flüchtlingskrise 2015 entstanden und somit kurzlebig wäre. Vielmehr hat sich diese negative Haltung gegenüber dem Islam und Muslimen seit dem 11. September 2001 beständig gesteigert.

Zuletzt gab es sogar Umfragen in einigen europäischen Ländern, in denen sich eine Mehrheit für ein Einreiseverbot US-amerikanischer Prägung für Reisende aus mehrheitlich islamischen Ländern gefunden hätte. Aus heiterem Himmel einen islamischen Feiertag, von oben verordnet, einzuführen, das würde den Muslimen wirklich keinen Gefallen tun.

Religion : Kommission fordert jüdische und muslimische Feiertage Die Feiertagsregelung diskriminiert nichtchristliche Religionen, behauptet die Kommission "Zukunft der Arbeit" der Robert-Bosch-Stiftung. Sie fordert Feiertage für Muslime und Juden in Deutschland.

Die Feiertage in Deutschland werden nahezu alle auf der Ebene der Bundesländer geregelt. Mit Ausnahme des Nationalfeiertags am 3. Oktober und des 1. Mai sind die Feiertage in der Republik christlich geprägt: Ostern, Weihnachten, Christi Himmelfahrt, Pfingsten. Es gibt eine Besonderheit: in katholischen Bundesländern sind spezifische Feiertage wie Allerheiligen und Fronleichnam zusätzlich Feiertage, in protestantischen der Reformationstag Ende Oktober und der Buß- und Bettag im November. An dieser Stelle setzte der Innenminister völlig zurecht an. In Bundesländern, in denen eine bestimmte Anzahl von Muslimen lebt, könne man über eine solche Regelung, einen zusätzlichen Feiertag, nachdenken.