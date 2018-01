Was aber bleibt?

Die Rede von Dobrindt ist dagegen nur ein laues Lüftchen, ein gefährliches und demagogisches Säuseln! Quillt doch daraus Geschichtsvergessenheit („konservative Revolution“ als antidemokratische Bewegung) und eine Form von Rhetorik, mit der sich die Protagonisten der AfD in den öffentlichen Diskurs spielen: Feinde ausmachen, wo keine sind, um die Reihen zu schließen und die ihrigen hinter xenophoben Parolen zu versammeln. Dieses Gedankengut wird auch in 100 Jahren noch falsch sein. Links sein hingegen hat sich verändert, rechts ist immer noch dieselbe menschenverachtende Soße. Dass so etwas im Gewande des Christlichen einher schreiten darf, kann und muss die Christenheit zornig machen. Keine Predigt kann hier politisch genug sein, um das herauszustellen.

Was aber bleibt? Die so genannte 68er-Generation von Politikern, die sich langsam in den Ruhestand verabschiedet, hinterlässt den nachkommenden Generationen einen mächtigen Berg an Pfründen, die sie sich die einstigen Staatsfeinde beim Gang durch die Institutionen gesichert haben: eine Rente und soziale Absicherung, von denen die so genannten Millennials einst am Lagerfeuer erzählen werden, als eine Ahnung dessen, was einmal möglich war, wenn man Sozialstaat sagte, aber Raubbau an künftigen Generationen meinte.

Hierzu ist nichts zu hören aus dem Munde des bayuwarischen Revolutionärs: wie soll eine faire und generationengerechte Gesellschaft aussehen? Was muss in der nächsten Koalition, in der man ja in babyboomender Eintracht danach trachtet, wieder miteinander zu regieren, konkret an Politik gemacht werden, um das drohende Fiasko abzuwenden? Die Rentenkasse wird ohne Zuschüsse aus Steuermitteln nicht auskommen, die Rente ist nicht sicher.

