Berlin CDU und CSU haben das Führungsgremium der Unions-Bundestagsfraktion neu gewählt. Auf CDU -Seite sind die Abgeordneten Katja Leikert (Fachbereich Europa/84,2 Prozent) und Christian Hirte (Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus/89,4 Prozent) und Johann Wadephul (Außen- und Verteidigungspolitik/95,7 Prozent) neu ins Amt der Vizevorsitzenden der Fraktion gewählt worden, wie die Fraktion mitteilte. Die CSU schickt den Abgeordneten Ulrich Lange mit Zuständigkeit für Verkehr und Bau neu in die Fraktionsspitze. Der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder wurde neu zu einem der Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt.

Den Innenausschuss soll die CSU-Fachpolitikerin Andrea Lindholz leiten, wie die CSU-Landesgruppe nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung am Montag in Berlin beschloss. Neuer Vorsitzender des Entwicklungshilfe-Ausschusses im Bundestag soll der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) werden.