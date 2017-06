BerlinDer Haushaltsausschuss des Bundestages wird sich mit den neuen Milliardenhilfen für Griechenland nach Angaben der SPD erst in der kommenden Woche befassen. Fraktionschef Thomas Oppermann sagte am Dienstag, die entsprechenden Unterlagen seien erst am Dienstagmorgen eingetroffen. Deswegen sei eine Entscheidung in dieser Woche noch nicht möglich. Allerdings dürften die weiteren Kredite nicht auf Widerstand der Sozialdemokraten stoßen. „Klare Tendenz bei der SPD: Wir werden der Griechenlandhilfe zustimmen“, sagte Oppermann.

Finanzminister Wolfgang Schäuble ist der Ansicht, dass die Beschlüsse zur Beteiligung des Internationalen Währungsfonds keine wesentliche Änderung des laufen Hilfsprogrammes darstellen und sich der gesamte Bundestag deswegen nicht unbedingt damit befassen muss. Er hat vor Turbulenzen an den Finanzmärkten gewarnt, falls der Haushaltsausschuss den Kompromiss zur späteren finanziellen Beteiligung des IWF ablehnen sollte.