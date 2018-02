Die höheren Festzuschüsse beim Zahnersatz sollen den Berechnungen zufolge 330 Millionen Euro kosten. Zudem müssen von den Krankenkassen die geplanten 8000 zusätzlichen Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen für die medizinische Behandlungspflege bezahlt werden, was mit 400 Millionen Euro pro Jahr beziffert wird. Dies alles macht unter dem Strich etwa 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro aus.

Viele andere Dinge wie die geplanten Verbesserungen in der ambulanten Versorgung – beispielsweise durch Erhöhung der Strukturfonds zur Förderung von Medizinern in ländlichen Regionen – nur schwer zu beziffern, so dass eine Summe von rund zwei Milliarden Euro in den Kreisen als realistisch gilt.