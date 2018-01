BerlinWas lange währt, wird endlich gut – zumindest aus Sicht der Arbeitnehmer. Das gesetzliche Rückkehrrecht vom Teilzeit- auf den Vollzeitjob soll nun doch kommen. Das Vorhaben hatten Union und SPD schon in ihrem Koalitionsvertrag von 2013 vereinbart, es war aber auf den letzten Metern der abgelaufenen Wahlperiode noch am Widerstand der CDU/CSU gescheitert. Während die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Gesetz schon in Betrieben mit mindestens 15 Beschäftigten greifen lassen wollte, fürchtete die Union eine Überforderung kleiner Firmen und schlug eine Schwelle von 200 Mitarbeitern vor.

Herausgekommen ist nun ein Kompromiss. Das Rückkehrrecht soll nur in Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern gelten. In Betrieben mit bis zu 200 Beschäftigten wird zudem eine „Zumutbarkeitsgrenze“ eingezogen. Nur eine bestimmte Quote der Beschäftigten kann dann ihren Anspruch zur gleichen Zeit geltend machen. Auch darf der Arbeitgeber Nein sagen, wenn die befristete Teilzeit kürzer als ein Jahr oder länger als fünf Jahre gelten soll.