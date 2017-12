BerlinSPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat sich dagegen ausgesprochen, vor dem vereinbarten Gespräch mit CDU und CSU rote Linien zu ziehen. Die SPD werde mit der Union am Mittwoch ohnehin noch keine Koalitions- und auch noch keine Sondierungsgespräche führen, sagte Nahles am Freitag im Deutschlandfunk. Nachdem der SPD-Parteitag am Donnerstag grünes Licht für "ergebnisoffene" Gespräche mit der Union gegeben hatte, wurde vereinbart, dass sich die Partei- und Fraktionschefs der drei Parteien am Mittwochabend in Berlin treffen. Das wurde auch in Unionskreisen bestätigt.

„Wir können ja nicht jetzt uns hinstellen ... und sagen, alles ist jetzt eine rote Linie“, sagte Nahles mit Blick auf die Bürgerversicherung. Es gebe aber eine Menge Streitpunkte mit CDU und CSU, wie etwa die Bürgerversicherung oder die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit von Frauen. „Ob wir wirklich dann zu Sondierungen kommen, hängt auch davon ab, ob wir, (SPD-Chef) Martin Schulz und ich das Gefühl haben, wir kommen überhaupt einige Meter mal weiter, wir kriegen ein sehr gutes Paket von Schnittmengen und Gemeinsamkeiten überhaupt hin.“ CDU und CSU hatten bereits am Donnerstagabend die Entscheidung des SPD-Parteitages begrüßt.