Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Stephan Mayer (CSU), warnte hingegen im Bayerischen Rundfunk, die SPD dürfe jetzt „nicht immer mit dem Damoklesschwert des Mitgliederentscheids argumentieren“. Er fügte an: „Auch wir haben Mitglieder, die klare Erwartungen an uns, an die CSU-Verhandler haben.“

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will ebenfalls aufs Tempo drücken. „Wenn's nach mir geht, könnte man das auch in fünf Tagen machen“, sagte er vor einem Treffen der Unterhändler von CDU und CSU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. „Wir regieren ja schließlich miteinander, wir wissen genau, auf was es ankommt.“ In den Sondierungsgesprächen mit der SPD sei man sehr weit gekommen. „Es wird nicht besser, wenn man das monatlich hin und her wälzt.“