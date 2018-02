So läuft es also am Montag weiter wie bereits an den Tagen zuvor: Es wird in unterschiedlichen Konstellationen verhandelt und debattiert. Mal kommen die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD alleine zusammen, dann folgen größere Runden.

Die Knackpunkte der Verhandlungen sind seit Tagen die selben. Weit oben auf der Liste der strittigen Themen stehen die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen und die Krankenversicherung.

Die Sozialdemokraten hätten am liebsten einen Systemwechsel: Private und gesetzliche Krankenkassen sollen zu einer Bürgerversicherung verschmelzen. Es ist klar, dass CDU und CSU das nicht mitmachen wollen. Also versucht die SPD wenigstens einen Anfang: Die Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung sollen abgebaut werden. Was eine bessere Behandlung von gesetzlich Krankenversicherten angehe, stehe seine Partei „unter großem Druck“, sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im ARD-Morgenmagazin. Hier müsse und werde die SPD etwas vorweisen. Insgesamt hätten die Verhandler aber „sehr viel geschafft“.

Der zweite Hauptknackpunkt in den Verhandlungen ist die Befristung von Jobs ohne sachlichen Grund. Die SPD bemängelt, dass Zeitverträge vor allem jungen Leuten die Familienplanung erschwerten. Sie hat deshalb in ihrem Wahlprogramm versprochen, die sogenannte sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Damit stoßen sie aber auf Widerstand des Wirtschaftsflügels der Union und der Arbeitgeber. Für sie ist die Befristung ein wichtiges Instrument, um etwa auf schwankende Auftragslagen reagieren zu können. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, ist derzeit noch nicht klar.