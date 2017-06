Die SPD wird vieles, was sie nicht erreicht hat, wohl im Wahlkampf wieder aufgreifen. Am 16. Juli steht das nächste größere Event dazu an. In der Parteizentrale in Berlin will Schulz seine politischen Pläne für die Zeit nach der Bundestagswahl konkretisieren. In diesem Papier, das derzeit von Wissenschaftlern und Vertrauten von Schulz erarbeitet wird, will der SPD-Chef seine Vorhaben unter anderem in der Europa- und Wirtschaftspolitik und zum Thema Digitalisierung darlegen, wie die „Welt am Sonntag“ berichtete. Von einem „Zukunftsplan für Deutschland und Europa“ ist die Rede.