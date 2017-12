Die SPD will auf einem am Donnerstag beginnenden Parteitag entscheiden, ob sie Gespräche mit der Union über eine Neuauflage der großen Koalition führen will. Sollt es zu GroKo-Verhandlungen kommen, sollten keine roten Linien gezogen werden, sagte Scholz. Die wichtigste Frage sei, ob es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelinge, Konsense zu erzielen. „Das kostet Kraft, und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die Kraft der Kanzlerin dafür noch reicht.“