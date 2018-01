Versicherungspflicht für Selbstständige

Seit vielen Jahren weist die Deutsche Rentenversicherung auf ein Problem hin: Ein große Zahl an Rentnern, die in der Grundsicherung im Alter landen, war vorher selbstständig. Sie haben also nicht genügend vorgesorgt, um im Ruhestand auf eigenen Beinen stehen zu können. Die große Koalition spe will nun mit einer sanften Versicherungspflicht antworten: Selbstständige sollen künftig entweder in die gesetzliche Versicherung einzahlen oder wahlweise anderweitig privat vorsorgen. Entscheidend dürfte sein, wie diese Beiträge zur gesetzlichen Kasse in Zukunft berechnet würden. Denn private Vorsorge, etwa über Riester, wird seit einigen Monaten teilweise in der Grundsicherung nicht mehr angerechnet. Wer also als Selbstständiger nur ein paar wenige Euro beiseitelegen kann, dürfte mit einer Privatrente plus Grundsicherung besser fahren als mit einem kleinen gesetzlichen Anspruch alleine. Auch hier gilt: auf die Details kommt es an.