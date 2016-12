Mehr Spenden als in den letzten Jahren

2016 hat sich für die deutschen Parteien finanziell gelohnt: Zum Stichtag am 22. Dezember haben die Parteien insgesamt 2,71 Millionen Euro an Großspenden eingenommen. Im Jahr zuvor waren es noch rund 2,07 Millionen Euro. Spenden von mehr als 50.000 Euro müssen sofort nach Eingang veröffentlicht werden. Unter den in der Liste genannten Geldgebern finden sich Industrieverbände, Unternehmen und Einzelpersonen. Spenden zwischen 10.000 und 50.000 Euro müssen die Parteien erst in ihren Rechenschaftsberichten aufführen. Die Summe aller Parteispenden dieses Jahres wird deshalb erst im Frühjahr 2018 bekannt.