BerlinSieben Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten mindestens an einem Tag im Monat nicht nach festen Arbeitszeiten, sondern auf Abruf. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und über die „Rheinische Post“ am Montag zuerst berichtete. In der Industrie arbeiten vier Prozent der Beschäftigten auf Abruf, im öffentlichen Dienst sechs Prozent.

Im Dienstleistungssektor und im Handwerk liegt der Anteil bei acht Prozent. Arbeit auf Abruf betrifft 13 Prozent der niedrig qualifizierten Beschäftigten, aber nur fünf Prozent der Hochqualifizierten. Die Bundesregierung beruft sich bei den Zahlen auf den Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.