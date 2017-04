WilhelmshavenEs ist ziemlich zugig auf dem Vordeck der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. Das Schiff liegt am Kai des Marinestützpunktes Wilhelmshaven. Rund 30 Zivilisten kommen aus dem Inneren des Schiffs, das eigentlich wegen Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Zumindest für Journalisten. Auf dem Deck stehen junge Leute, Männer und Frauen – so um die 20 Jahre, einige jünger, einige älter. Sie sind Teilnehmer des ersten „IT-Cyber-Camps“, mit dem die Bundeswehr den dringend benötigten IT-Nachwuchs anwerben will.

Mit der am 5. April von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Dienst gestellten neuen Bundeswehr Cyber-Truppe CIR haben die jungen Leute nicht so viel zu tun. Sie sind natürlich alle „IT-affin“, wollen sich aber zuallererst mal auf einer Fregatte umsehen und sich über die Marine informieren. Sie besichtigen die Kommandobrücke, das Operationszentrum und den Leitstand. „Kann ich mir schon vorstellen“, sagt Nils Groß (19), der bei der Bundeswehr in der Eifel eine zivile Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme absolviert. In rund einem Jahr muss er sich entscheiden, ob er bei der Bundeswehr bleibt oder in die Privatwirtschaft wechselt.