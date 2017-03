Ein anderes Video zeigt einen kleinen Jungen. Er flieht durch ein Badezimmer vor einem Mann. Der Kleine klettert in eine Badewanne, sucht Schutz. Dann ist er ausgeliefert, als der Erwachsene mit flacher Hand auf ihn einschlägt. Gleicher Tag, andere Bilder: Eine Frau sitzt auf der Bank vor einer Hauswand. Plötzlich baut sich eine Gruppe von Männern vor ihr auf. Sie haben Schuhe in ihrer Hand, mit denen sie auf sie schlagen.

Das alles sind Beiträge aus geschlossenen Facebook -Gruppen, in die man nur durch Akzeptanz bestimmter Administratoren gelangt. Darunter stehen Kommentare, so austauschbar wie einfältig in ihrer Botschaft: „Wenn wir nichts tun, haben wir auch in Deutschland solche Zustände. Vorsicht vor Muslimen!“ Unter dem Pseudonym „Marco“ hat sich die WirtschaftsWoche in den vergangenen Wochen in solchen Gruppen umgesehen. Ein Pseudo-Account mit Deutschlandflagge als Profilbild genügt, schon wird „Marco“ in Gruppen aufgenommen, die sich als die dunkelsten Ecken Facebooks herausstellen; in denen Menschen die NS-Diktatur verherrlichen, gegen Ausländer hetzen oder einfach Brutalität zeigen.

Das Netzwerk löscht sie, sobald sie gemeldet und überprüft wurden. Doch oft vergehen bis dahin Tage, allzu oft passiert gar nichts, und in den geschlossenen Gruppen meldet niemand die Inhalte.

Der Mann, der diese Refugien zur Verfügung stellt, weiß das. Facebook-Chef Mark Zuckerberg schrieb jüngst ein Manifest mit dem Titel: „Building Global Community“. Facebook überprüfe über hundert Millionen Inhalte jeden Monat, heißt es da. „Wir sind so groß, dass selbst ein kleiner Prozentsatz an Fehlern eine Vielzahl an schlechten Erfahrungen auslösen kann,“ Die Einsicht ist also da. Nur: Wer sich wie „Marco“ in den dunklen Ecken auf Facebook umschaut, sich Zugang zu geschlossenen Gruppen verschafft, in denen gesteinigt, gehetzt und gehasst wird, merkt: Zwischen Einsicht und Umsetzung klafft eine Lücke, die Extremisten jeglicher Coleur mit Propaganda und Gesetzesverstößen füllen.

Selten gab es ein Unternehmen, das in so kurzer Zeit so mächtig wurde wie Facebook. 1,9 Milliarden Mitglieder hat Zuckerberg in seine Welt gelockt, mehr als eine Milliarde davon nutzen die Plattform täglich. Nun aber werden Menschen dort brutal verhöhnt, Politiker mit Morddrohungen beschimpft. Selbst das Terrornetzwerk „IS“ rekrutiert auf Facebook. Lange hat das Netzwerk dem unentschlossen zugeschaut. Man verurteilte, wenn – wie im US-Wahlkampf – gefälschte Nachrichten verbreitet wurden, richtete aber ein Gremium zum Kampf gegen Lügenpropaganda erst ein, als es fast schon zu spät war; man mokierte sich über Werbetreibende, die von der guten Reichweite von Diffamierungsnachrichten profitierten, änderte die zugrunde liegende Technik aber erst nach Monaten; man gelobte Besserung, wenn Politik und Gerichte die Auswüchse beklagten, zog dann aber wachsweiche Konsequenzen.