BerlinDer Aufsichtsrat der Berliner Flughäfen ist in den vergangenen Jahren mehrfach umstrukturiert worden. Jetzt gibt es abermals einen Anlauf, das Gremium neu zu besetzen – weil die Mitarbeiterzahl gestiegen ist und weil es in Berlin nach den Landtagswahlen im vergangenen Herbst einen neuen Senat gibt. Das Gremium mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) an der Spitze kontrolliert auch den Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER, bei dem es zuletzt zu weiteren Verzögerungen gekommen war. Die Verantwortlichen gaben bereits das Ziel auf, den Flughafen noch 2017 in Betrieb zu nehmen. Im Frühling soll ein neuer Termin genannt werden.

Nach den Wahlen in Berlin musste sich die neue rot-rot-grüne Regierung einigen, wer für das Land neu in das Gremium einzieht. Inzwischen steht fest: Den Job übernehmen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Müller bleibt Aufsichtsratschef, auch Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup behält seinen Sitz.

Mit der Forderung, unabhängige Experten in den Aufsichtsrat zu entsenden, konnten sich die Grünen nicht durchsetzen. Um die neu gebildete Koalition nicht weiter zu belasten, gaben sie schließlich klein bei. Beobachter bezweifeln indes, dass der Aufsichtsrat damit besser aufgestellt ist. Wiederholt wurde beklagt, dass im Gremium kein einziger Fachmann sitzt, der praktische Erfahrung mit Großprojekten dieser Art hat, sondern nahezu ausschließlich Politiker auf der Kapitalseite. Die Arbeitnehmervertreter, die vor allem die Belegschaftsinteressen im Fokus haben, hielten sich bislang bei den BER-Problemen eher zurück.

Auf der Baustelle geht es unterdessen in Trippelschritten weiter. Das so genannte BER-Barometer, das den Fortschritt misst, stagnierte Ende des Jahres bei 80 Prozent, heißt es im aktuellen Politikbrief des BER-Chefs. Am Montag erst bestellte Berlins Regierender Bürgermeister unter anderem das Unternehmen Bosch ins Rote Rathaus, das zuvor für schuldig befunden wurde, für die nicht ordentlich arbeitenden Türen verantwortlich zu sein. Bosch weist die Vorwürfe zurück. Bei den Türen handele es sich um ein sehr komplexes System, heißt es in einer Stellungnahme. Es umfasse bis zu neun unterschiedliche Gewerke und funktionale Anforderungen in mehr als 100 verschiedenen Kombinationen.