BerlinKanzlerin Angela Merkel will die Ausgaben für die Entwicklungshilfe in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. "Das ist mit dem Finanzminister auch so besprochen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im brandenburgischen Meseberg.

Auf die Frage nach Differenzen zwischen SPD und Union bei Ausgabensteigerungen für die Bundeswehr und die Entwicklungshilfe sagte Außenminister Sigmar Gabriel auf derselben Pressekonferenz, in der mittelfristigen Finanzplanung steige der Verteidigungshaushalt um 14 Prozent und der Haushalt für Entwicklungszusammenarbeit um 1,7 Prozent. "Wäre ich jetzt im Wahlkampf, würde ich sagen, das müsste sich verändern."