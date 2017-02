Der Milliarden-Überschuss im Bundeshaushalt 2016 fließt komplett in die Flüchtlingsrücklage der Bundesregierung. Nach Angaben aus der großen Koalition konnten sich die Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann, am Dienstag nicht auf eine andere Verwendung für die 6,2 Milliarden Euro einigen.

Damit bleibe es bei der bisherigen gesetzlichen Regelung, wonach Etat-Überschüsse in die Rücklage fließen. Die Union hatte mit dem Geld Schulden tilgen wollen. Die SPD hatte gefordert, das Geld für Investitionen in die digitale Infrastruktur beiseitezulegen. In der Flüchtlingsrücklage hat die große Koalition bereits knapp 13 Milliarden Euro geparkt. Bisher musste das Geld wegen der guten Haushaltslage aber nicht angetastet werden.