Bundesjustizminister Heiko Maas sieht durch die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union infrage gestellt.

"Die Festnahme kritischer Journalisten ist mit unserem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit nicht vereinbar", schrieb der Minister in einem Reuters am Freitag vorliegenden Brief an seinen türkischen Kollegen Bekir Bozdag. "Wenn sich die Türkei nicht an die europäischen Grundwerte hält, wird eine Annäherung an die Europäische Union immer schwieriger bis unmöglich."