Helmut Kohl, die Machtmaschine – man darf nicht vergessen, dass es ihr in jungen Jahren nicht an inhaltlichen Antriebsstoffen fehlte. Kohl steigt in der rheinland-pfälzischen CDU als polternder, polemischer Modernisierer auf. Er glänzt durch politische Omnipräsenz im Stadtparlament von Ludwigshafen, im Vorstand der Landes-CDU und in der Landtagsfraktion und ist permanent damit beschäftigt, Mehrheiten für seine Positionen zu organisieren. 1966 erringt er den Parteivorsitz im Land, 1969 wird er Ministerpräsident, 1973 erobert er die Spitze der CDU. Kohl gibt sich bürgernah und diskussionsoffen und überzieht das Schlusslicht-Bundesland Rheinland-Pfalz mit Reformen. Er ordnet Regierungsbezirke neu und gründet Universitäten, beschleunigt den Strukturwandel und siedelt Industriebetriebe an, reformiert das Gefängniswesen und öffnet Konfessionsschulen – und er steigt dadurch zum „Kurfürsten von Mainz“ (Hans Peter Schwarz) auf, der Journalisten gerne zum Tafeln in die Staatskanzlei einlädt, um sich von ihnen als Mann der Tat, des Machtwillens und des herablassenden Spotts bewundern zu lassen. Schon damals verbreitet Kohl die sonnenkönigliche Aura eines Menschen, der im Glanze seiner imposanten Leiblichkeit zum natürlichen Anziehungspunkt eines jeden Raumes wird, den er betritt. Schon damals tritt er mit der biedermeierlich-barocken Brutalität seiner politischen Urteile in Erscheinung. Schon damals fällt er mit gemütlicher Saumagen-Kälte seine Verdikte über jeden, der sich seinem Machtanspruch zu entziehen gedenkt.