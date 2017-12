Dennoch werde man prüfen, ob Lehren aus der Katastrophe zu ziehen seien, versprach Thomas Weibel, Minister für Landesentwicklung und Vorsitzender der Bauministerkonferenz im Sommer. Vor wenigen Tagen nun trafen sich die Minister in der Lutherstadt Wittenberg, um – auch – über „Mögliche bauaufsichtliche Konsequenzen des Hochhausbrandes in London“ zu diskutieren.

Mehr als 70 Tote und unzählige Verletzte forderte der verheerende Hochhausbrand im Londoner Grenfell Tower im vergangenen Juni. Hunderte Menschen wurden obdachlos. Angesichts der apokalyptischen Bilder der brennenden Hochhausfackel bemühten sich deutsche Politiker um Beruhigung: Hierzulande sei ein Inferno wie in London schon aufgrund strenger Bauvorschriften kaum vorstellbar.

Das Ergebnis der Beratungen ist ebenso knapp wie eindeutig. Nur vier Zeilen umfasst das Protokoll der Sitzung zum Tagesordnungspunkt. Man stelle fest, „dass die bauordnungsrechtlichen Regelungen in Deutschland seit Jahrzehnten sachgerecht sind“. Handlungsbedarf? Keiner!

Weiter Wildwuchs beim Hochhausbrandschutz

Von wegen. Spätestens nach Grenfell wäre es überfällig gewesen, den Brandschutz im deutschen Hochhausbau einer Kernsanierung zu unterziehen. Bis heute nämlich haben sechs von 16 Bundesländern die bereits neun Jahre alte Musterhochhausrichtlinie (MHHR), die unter anderem den Brandschutz in Wohn- und Bürohochhäusern regelt, noch gar nicht in Landesrecht überführt. Stattdessen gilt allgemeines Baurecht, das sich – günstigstenfalls – an der MHHR orientiert.

Warum die Vorgaben zwar in Berlin nicht aber in Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz gelten, im Saarland schon, nicht aber in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, ist nicht nachvollziehbar. Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen haben die Regelungen zumindest angepasst, dabei aber teils Abstriche bei den Anforderungen gemacht.

Es ist nicht hinnehmbar, dass strikte Vorgaben zur Sicherheit in Hochhäusern in der Bundesrepublik eine Frage des Wohnortes sind. Fachleute, wie Anja Hofmann-Böllinghaus, Vizepräsidentin der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb) sieht denn auch – anders als die Minister – dringenden Handlungsbedarf: „Es ist überfällig, dass die Hochhausrichtlinie mit ihren hohen Anforderungen endlich in allen Bundesländern verbindlich eingeführt wird“, mahnt sie.