BerlinThemen rund um das Thema Ernährung haben gerade Hochkonjunktur. Es fing damit an, dass Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) forderte, Begriffe wie „vegetarisches Schnitzel“ oder „vegane Currywurst“ wegen Irreführung zu verbieten. Dann forderte er, in Kantinen von Schulen und Kindergärten regelmäßig Schweinefleisch anzubieten. Er kündigte Maßnahmen zum Tierwohl und zur Ernährungsbildung an.

Jetzt verlangte Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), tierische Nahrungsmittel sollten künftig mit 19 Prozent statt mit 7 Prozent besteuert werden – wurde aber von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gestoppt. „Das sind Vorschläge des Umweltbundesamtes, nicht die des Umweltministeriums“, sagte Hendricks der „Rheinischen Post“. „Von einigen Einzelmaßnahmen, die enthalten sind, halte ich nichts.“ Auch Landwirtschaftsminister Christian Schmidt wies die Forderung nach höheren Fleisch- oder Milchsteuern für den Klimaschutz zurück. „Ich will den Bürgern nicht durch Strafsteuern vorschreiben, was auf den Tisch kommt“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag als Reaktion auf den Vorschlag des Umweltbundesamtes.