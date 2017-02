Die EU-Kommission hat Deutschland wegen hoher Exportüberschüsse erneut zu mehr Investitionen aufgefordert. "Der anhaltend hohe Leistungsbilanzüberschuss hat grenzüberschreitende Relevanz und spiegelt überschüssige Einsparungen und gedämpfte Investitionen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich wider", hieß es in den am Mittwoch veröffentlichten länderspezifischen Empfehlungen der Brüsseler Behörde. Eine dynamischere Binnennachfrage in Deutschland würde dabei helfen, die niedrige Inflation zu erhöhen und die Entschuldung in den besonders betroffenen Mitgliedsländern zu erleichtern. Die öffentlichen Investitionen hätten zwar zugenommen, wirkten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung aber immer noch niedrig. "Weitere politische Maßnahmen sollten darauf abzielen, Investitionen weiter zu stärken", empfahl die EU-Behörde. Dazu zähle eine Reform des Dienstleistungssektors, eine höhere Effizienz des Steuersystems sowie die Öffnung des Arbeitsmarktes für Geringverdiener oder Ältere.

Immerhin bescheinigt die Kommission der Bundesrepublik Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen aus dem vergangenen Jahr, als schon dieselbe Kritik geäußert wurde. Man werde die wirtschaftliche Entwicklung und die Umsetzung von Reformen genau beobachten und eine Tiefenanalyse vorbereiten, hieß es.