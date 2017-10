München/BerlinDer eigentlich für Mitte November geplante CSU-Parteitag wird wegen der Jamaika-Sondierungen wohl tatsächlich um einen Monat verschoben. „Ich gehe davon aus, dass wir den Parteitag Mitte Dezember machen müssen“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in München. Man müsse „der Realität ins Auge sehen“, erklärte Seehofer nach den ersten Treffen von CDU und CSU mit FDP und Grünen in Berlin. Denn in Unionskreisen wird davon ausgegangen, dass sich die Sondierungsgespräche mehrere Wochen hinziehen könnten, möglicherweise sogar bis Mitte November.