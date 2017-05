BerlinAls SPD-Generalsekretär in der großen Koalition kennt sich Hubertus Heil aus. Von November 2005 an managte er vier Jahre lang die Parteizentrale, während die Sozialdemokraten Juniorpartner in der ersten Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) waren. Am Ende seiner Amtszeit stand freilich die schwerste Niederlage eines SPD-Kanzlerkandidaten. Mit 23 Prozent erlitt der damalige Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier ein historisches Debakel.

Das soll Heil nun nicht noch einmal passieren, wenn er Parteichef und Merkel-Herausforderer Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus unterstützt. Nach seinem Rücktritt als SPD-General 2009 - nur wenige Tage nach der Wahlniederlage – hat er auch die Mühen der parlamentarischen Ebene nicht gescheut. Der 44-jährige studierte Politikwissenschaftler tat es ohne Frust, mit Freundlichkeit und Fleiß - und mit mancher Spitze gegen den Koalitionspartner CDU/CSU und Bundesbildungsministerin Johanna Wanka.