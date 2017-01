MünchenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar verschlechtert. Der vom Münchner Ifo Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank von 111,0 auf 109,8 Punkte. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte am Mittwoch in München: „Die deutsche Wirtschaft startet weniger zuversichtlich ins neue Jahr.“

Die rund 7.000 befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage im Januar zwar etwas besser ein: Der Teilindex stieg leicht von 116,7 auf 116,9 Punkte. Die Firmen zeigten sich aber für das kommende halbe Jahr deutlich vorsichtiger – Teilindex fiel von 105,5 auf 103,2 Punkte.