BerlinRechtsfreie Räume, in denen arabische Clans herrschen, so viele Einbrüche wie seit 20 Jahren nicht mehr, Gewalt gegen Passanten in U-Bahnhöfen – und das alles bei einer chronisch überforderten Polizei, die 21 Millionen Überstunden vor sich herschiebt: Wer das neue Buch von Handelsblatt-Politikchef Thomas Sigmund zur inneren Sicherheit als Bettlektüre nutze, der könne sich anschließend eigentlich nur ängstlich unter der Bettdecke verkriechen, sagt Wolfgang Kubicki.

Beim Handelsblatt Wirtschaftsclub in Berlin stellte sich der FDP-Vize vor 90 Gästen der Debatte mit dem Autor und dem Leiter des Berliner Büros der „Wirtschaftswoche“, Gregor Peter Schmitz. Ein so düsteres Bild wie Sigmund in seinem Buch „Allein unter Feinden“ würde er nicht malen, sagte Kubicki. „Die objektive Sicherheitslage in Deutschland ist besser als die subjektive.“ Aber den Nachbarn, bei dem eingebrochen wurde, werde man nicht mit einer Statistik über die insgesamt gesunkene Zahl der Straftaten überzeugen, sagte der FDP-Fraktionschef aus Schleswig-Holstein.