BerlinDie Parteien der großen Koalition - CDU, CSU und SPD - haben einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zugelegt. Die Sozialdemokraten schneiden nach dem Insa-Meinungstrend im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Dienstagausgabe) sogar etwas besser ab als bei der Bundestagswahl am 24. September.

Der Erhebung zufolge würden 32 Prozent der Befragten für die Unionsparteien stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Bei der Wahl am 24. September hatten CDU und CSU zusammen 32,9 Prozent erreicht. Die SPD legt laut Umfrage einen Punkt zu auf 22 Prozent und verbessert ihr Wahlergebnis von 20,5 Prozent.