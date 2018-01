Menschen aus der Gruppe der „phänotypisch Differenten“ dich zusätzlich mit Akzent Deutsch sprechen erleben am häufigsten Diskriminierung.

Berlin Wer sich durch seine Hautfarbe, ein Kopftuch oder andere äußerliche Merkmale von der Mehrheitsbevölkerung abhebt, erlebt weitaus häufiger Diskriminierung als andere Menschen mit Migrationsgeschichte. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Untersuchung des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hervor.

Von den Zugewanderten, die ihr eigenes Aussehen in der Befragung als „typisch deutsch“ beschrieben, gaben rund 17 Prozent an, sie fühlten sich aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt. Von den Studienteilnehmern „mit sichtbarem Migrationshintergrund“ berichteten dagegen 48 Prozent von Diskriminierungserfahrungen. Wenn Menschen aus der Gruppe der „phänotypisch Differenten“ zusätzlich mit Akzent Deutsch sprachen, stieg dieser Wert sogar auf 59 Prozent an.