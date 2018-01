BerlinZum Start der Internationalen Grüne Woche in Berlin wird der Ruf nach mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft lauter – auch die Macht der Verbraucher rückt in den Blick. Mehrere Verbände protestierten am Freitag gegen Riesenställe und forderten schärfere gesetzliche Regeln. Aus der Politik kamen Appelle an Supermarktkunden und Handel, dass höhere Produktionsstandards auch mehr Kosten bedeuteten. Am Rande der Messe geht es an diesem Samstag bei einer Demonstration und einer internationalen Ministerkonferenz in Berlin ebenfalls um schonendere landwirtschaftliche Methoden.

Die Umweltorganisation Greenpeace verlangte: „Wir brauchen eine ökologische Agrarwende, mit der Tiere besser gehalten und in der weniger Gülle und Antibiotika eingesetzt werden.“ Bauern sollten auf das umstrittene Unkrautgift Glyphosat und bienengefährdende Pestizide verzichten. Am Funkturm auf dem Messegelände befestigten Kletterer der Organisation am Morgen ein Transparent mit der Aufschrift „Lasst die Sau raus“, um für eine bessere Tierhaltung zu demonstrieren.