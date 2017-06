BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat ein klares Bekenntnis zur Diesel-Technologie vermieden. In einem Interview der „Wirtschaftswoche“ antwortete sie auf die Frage, warum sie sich immer noch für den Diesel so starkmache, mit dem allgemeinen Hinweis, bei Verbrennungsmotoren habe es zuletzt auch wegen entsprechender Umweltauflagen starke Verbesserungen gegeben habe. „Wichtig ist, dass die neueste und beste Technologie zum Einsatz kommt“, sagte sie.

Harsche Kritik übte Merkel an Abgas-Manipulationen beim Diesel in einzelnen Autokonzernen. „Mit welchen betrügerischen Methoden die Grenzwerte im Dieselbereich von manchen Herstellern umgangen wurden, ist durch nichts zu rechtfertigen und hat dem Diesel insgesamt geschadet“, sagte die Kanzlerin. „Wir haben in Deutschland den Diesel über viele Jahre geschätzt, weil er Kraftstoff und CO2 einsparen half.“ Auch wenn „wir manches vielleicht neu bewerten müssen“, bleibe diese klimapolitische Aufgabe allerdings bestehen.