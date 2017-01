Das sagte Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) der WirtschaftsWoche. „Unsere Unternehmen, die dort investieren, ausbilden und Arbeitsplätze schaffen, brauchen eine Absicherung“, so Müller. Das Bundesfinanzministerium bestätigte der WirtschaftsWoche, dass beide Ressorts Gespräche über die Finanzierung und Absicherung von unternehmerischen Investitionen in Afrika führen würden. Kritisch steht das Bundesfinanzministerium indes der Forderung von Minister Müller gegenüber, deutsche Investitionen in Nordafrika auch durch Sonderabschreibungen zu fördern.