BerlinDer Bundestag ist nach einem Medienbericht weiterhin nicht umfassend gegen Angriffe von Hackern geschützt. Als Risiko gelte beispielsweise die hohe Zahl an Tablets und Smartphones, die von Abgeordneten und deren Mitarbeitern genutzt werden, berichten der NDR und die „Süddeutsche Zeitung“. Sie berufen sich auf eine geheime Analyse der IT-Sicherheitsfirma Secunet im Auftrag der Bundestagsverwaltung, die im Februar fertig gestellt worden sei. Die Bundestagsverwaltung wollte sich auf Anfrage am Donnerstag nicht dazu äußern.

Vor der Bundestagswahl befürchten Politiker, dass Hacker aus dem Ausland zum Beispiel E-Mails veröffentlichen und so die Wahl beeinflussen könnten. Dass viele Menschen ihre eigenen Smartphones oder Tablets auch am Arbeitsplatz nutzen und sich in die Unternehmensnetzwerke einwählen, sehen IT-Sicherheitsunternehmen schon seit Jahren als große Herausforderung. Bei den mobilen Geräten der Bundestags-Mitarbeiter und Abgeordneten wird dem Bericht nach moniert, dass sie nicht zentral verwaltet würden.