BerlinDie Grünen dringen angesichts der Debatte über den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer auf die Zuverlässigkeit der CSU bei den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition. „Ich gehe davon aus, dass die CSU einen Weg findet, der sie als verlässlicher Partner durch die Sondierungen, auch durch mögliche Koalitionsverhandlungen führt“, sagte Parteichefin Simone Peter am Montag in Berlin. „Zunächst einmal muss die CSU für sich klären, wie sie mit den Personalien weiter umgeht.“ Die Junge Union in Bayern hatte am Wochenende als erstes Parteigremium eine Neuaufstellung in der CSU-Führung gefordert.