BerlinZwischen Grünen und Liberalen liegen in Fragen der Energie- und Klimapolitik Welten. Das zeigte sich in der vergangenen Woche, als die Sondierungsgespräche zu diesem Themenkomplex ohne nennenswertes Ergebnis beendet wurden. Die für den heutigen Donnerstag geplante Fortsetzung der Gespräche wurde gar abgesagt, da keinerlei Annäherung in Sicht war.

Nun soll am heutigen Nachmittag ein Schlichtergruppe den Fortschritt bringen. Statt der von den Parteien benannten Sondierer, haben Fachleute das Wort. Die FDP schickt dazu nach Angaben aus Verhandlungskreisen den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer, ins Rennen. Für die Grünen komme Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake dazu, hieß es weiter.