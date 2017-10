BerlinFür die Datenschutzbehörden der Bundesländer ist die Sache klar: Zur Verhinderung und Aufklärung schwerer Straftaten sollen die Sicherheitsbehörden nicht noch mehr Zugriff auf vorhandene Datenbanken bekommen. In einem Positionspapier fordern die Behördenchefs von der neuen Bundesregierung, das umstrittene Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung zu kippen.

Das Verhalten im öffentlichen Raum müsse „grundsätzlich von Beobachtung, Aufzeichnung, biometrischer Erfassung und automatisierter Auswertung frei bleiben“, heißt es in dem Papier. Denn eine massenhafte, verdachtsunabhängige Erhebung und Speicherung von Daten widerspreche den Grundrechten. „Die Vorratsdatenspeicherung ist daher in all ihren Ausprägungen auf den Prüfstand zu stellen.“