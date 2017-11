Es herrscht weiter Uneinigkeit bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen. FDP, CDU /CSU und Grüne konnten sich bisher auf kein Europa-Programm einigen.

Die "Jamaika"-Sondierer haben sich auch am Mittwoch auf Chefebene zunächst nicht über ein Europa-Programm einer gemeinsamen Koalition einigen können. In dem Reuters vorliegenden Sondierungspapier, das den Stand der Beratungen am Mittwoch zusammenfasst, heißt es, dass es vor allem bei der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und der Bankenunion noch große Differenzen gibt. Diese sollen nun in der Sondierungs-Schlussrunde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geklärt werden. Vor allem die FDP lehnt einen Stabilitätsmechanismus zur Abfederung von wirtschaftlichen Erschütterungen in EU-Staaten ab. Die Grünen fordern dagegen das Gegenteil, nämlich eine "wirksame europäische Fähigkeit" zur Hilfe bei sogenannten asymmetrischen Schocks. Sie betonen aber gleichzeitig, dass dies nicht zum "automatischen Transfers oder (zur) Schuldenvergemeinschaftung" führen dürfe. Die Union wiederum betont die Bereitschaft, Mitgliedstaaten im Notfall zu helfen, wenn diese unverschuldet in Probleme geraten.

Bei der Vollendung der in der EU beschlossenen Bankenunion lehnt die FDP ein europäisches Einlagensicherungssystem ab. Union und Grüne hatten dagegen gemeinsam eine Formulierung vorgeschlagen, nach der die besonderen Rahmenbedingungen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken berücksichtigt werden müssen. "Generell gilt der Vorrang von Risikoreduzierung vor Risikoteilung. Die Bankenunion muss auf das Ziel ausgerichtet werden, systemische Risiken, einschließlich derer die von Staaten ausgehen, abzuwenden", lautet der gemeinsame Vorschlag. Umstritten ist auch, ob europäische Richtlinien eins zu eins in deutsches Recht umgesetzt werden. FDP und CSU wollen anders als CDU und Grüne zudem, dass sich die Bundesregierung für einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei einsetzt. Bereits am Dienstag hatten sich die Europa-Fachleute darauf geeinigt, dass der Euro-Rettungsmechanismus ESM nicht mehr erwähnt wird. Zwar will ihn auch die FDP jetzt nicht mehr abschaffen, sich aber auch nicht zu der von den anderen drei Parteien geforderten Weiterentwicklung bekennen. Nach dem Willen der Sondierer sollen gezielt Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt anwerben. "Hochqualifizierte wollen wir kontingentiert nach klaren Kriterien wie Qualifikation, Alter, Sprache, Anforderungen des Arbeitsmarktes einladen", heißt es in dem Reuters vorliegenden Sondierungspapier der Experten von CDU, CSU, FDP und Grünen. "Die BlueCard werden wir so reformieren, dass ein in Deutschland gültiger Arbeitsvertrag mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt in einem qualifizierten Beruf als Bedingung genügt." Hintergrund ist die Kritik, dass mit den bisherigen Regelungen zur sogenannte BlueCard zu wenige Fachkräfte nach Deutschland kommen. Strittig ist allerdings noch, ob für die Auswahl der Hochqualifizierten ein Punktesystem eingesetzt werden soll, wie es FDP und Grüne fordern.