BerlinBereits um 10 Uhr waren die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Parlamentarischen Gesellschaft zusammengekommen – um dann am späten Nachmittag zu erkennen zu geben, dass sich alle Partner zu den Klimazielen bekannt haben. Als Basis für ein schlüssiges Konzept in der Energie- und Klimapolitik reicht das bei weitem nicht aus. Entsprechend großer Druck lastet auf den nächsten Sondierungsrunden.

Der Spott der Opposition ließ nicht lange auf sich warten: Anfang der Woche hätten sie sich dazu bekannt, „die Schuldenbremse im Grundgesetz einzuhalten“, sagte der scheidende SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. „Heute sickert durch: Sie wollen auch den völkerrechtlich bindenden Klima-Vertrag von Paris einhalten, den niemand außer Donald Trump in Frage stellt. Nach dieser Logik erwarte ich für morgen ein Bekenntnis zu der Tatsache , dass die Erde keine Scheibe ist“, höhnte Heil.