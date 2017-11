BerlinWer hat Schuld am Abbruch der Verhandlungen? Gerade noch am Verhandlungstisch, schieben sich die Parteien gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Welches Bild CDU, CSU, FDP und Grüne in den Stunden und Tagen nach dem Scheitern der Sondierungen abgeben, ist nicht unwichtig. Schließlich sind nun Neuwahlen wahrscheinlich geworden. Und da will niemand als verbohrt dastehen oder als Sündenbock herhalten. Und so teilen alle kräftig aus.

„Wir können nicht laufend Brücken zwischen CSU und Grünen bauen und im Gegenzug bei unseren Anliegen ignoriert werden“, sagte Joachim Stamp, Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen und Chef-Unterhändler der FDP beim strittigen Thema Migration, dem Handelsblatt nach dem Scheitern der Verhandlungen.