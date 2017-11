Bei den Themen Steuern und der Kohleausstieg scheint es für die FDP und die Grünen Verhandlungsspielräume zu geben. FDP-Chef Christian Lindner rückte am Dienstag von der Forderung nach einer großen Steuerentlastung um 30 bis 40 Milliarden Euro ab. Sein Vize Wolfgang Kubicki sagte, auch in der Europapolitik seien die Liberalen kompromissbereit.

In der zweiten Runde der Sondierungsverhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung sollen die Chancen für Kompromisse ausgelotet werden. "Wir kommen in eine neue Phase", hatte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer angekündigt. Am Vorabend hatten sich bereits die Parteichefs und Chefunterhändler der vier Parteien im Kanzleramt für fünfeinhalb Stunden zusammengesetzt, um die großen Themen zu definieren, die noch geklärt werden müssen.