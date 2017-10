Berlin Die Einladung ist ausgesprochen, nächste Woche treffen sich Union, FDP und Grüne, um über eine mögliche Koalition auf Bundesebene zu sprechen. Wenn sich die Parteien einig werden, wäre das eine Premiere. „Ich bin zufrieden. Die Sonne scheint. Sun of Jamaika“, hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Montag nach der Einigung gesagt. Bis die Sonne von Jamaika aber tatsächlich scheint, gibt es noch einigen inhaltlichen Gesprächsbedarf.

Bei Fragen zur Europapolitik sind sich FDP und Union eher einig, die Grünen beziehen hingegen eine andere Position. In ihrem Wahlprogramm forderte die FDP, der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM solle auslaufen. Die Grünen wollen dagegen mehr Solidarität zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Die FDP will zudem ein Insolvenzrecht für Staaten und dass Griechenland aus dem Euro fliegt. Die Grünen lehnen das strikt ab.

Beim Thema Fachkräftezuwanderung beziehen die Parteien hingegen unterschiedliche Positionen. Die FDP will die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften, auch wenn die noch keinen Arbeitsvertrag haben. Die Union sah das bisher nicht so, zeigte sich aber grundsätzlich bereit, über ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte zu sprechen.

Ähnlichere Positionen gibt es bei Union und FDP in der Frage über die Einrichtung von Entscheidungszentren, also Unterkünfte, in denen Flüchtlinge zunächst untergebracht werden, bis über ihren Asylantrag entschieden worden ist.

Am Mittwoch in der kommenden Woche trifft sich die Union zunächst jeweils mit Vertretern von FDP und Grünen, am Donnerstag treffen sich dann die Vertreter von Grünen und FDP. Erst am Freitag kommen dann Union, Grüne und FDP zu gemeinsamen Gesprächen zusammen.