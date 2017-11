Immer mal wieder hatten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in den vergangenen Tagen öffentlich gegen die Grünen und deren Forderungen geätzt. Am Donnerstagabend dann trat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor die Tür der Verhandler und machte seinem Ärger darüber Luft.

Der Chef der grün-schwarzen Regierung im Südwesten setzte in Berlin zum gezielten Wutausbruch gegen die CSU an: „Also entweder will man gemeinsam was machen, dann unterlässt man so was, öffentliche Angriffe auf andere Verhandler zu machen, oder man sagt gleich, man will das nicht haben." Das alles stimme ihn „nicht optimistisch“.

Das Problem bei all diesen Verkaufsoptionen ist aber die Schuldenbremse im Grundgesetz, die dem Bund zwar jährlich neue Kredite von 0,35 Prozent des BIP erlaubt. Allerdings: Weil der Schuldenspielraum "strukturell", also auf Dauer, definiert ist, fällt er tatsächlich viel kleiner aus. So müssen konjunkturelle Effekte ebenso abgezogen werden wie Erlöse aus dem Verkauf von Staatsbeteiligungen. Theoretisch könnte also ein Bundes-Haushalt, der an sich ausgeglichen ist, verfassungswidrig werden, weil die Privatisierungserlöse den erlaubten Verschuldungsspielraum durch die Schuldenbremse übersteigen.

Wenig Chancen hat aktuell dagegen ein Ausstieg des Bundes aus der Commerzbank, weil der Aktienkurs des Geldhauses weit unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegt - den Bürgern müsste man also einen hohen Verlust erklären. Der Bund hält an der Commerzbank derzeit noch einen Anteil von 15,6 Prozent.

Zusätzliches Geld in die Kasse könnten die Koalitionspartner bekommen, wenn sie sich von den restlichen Bundesbeteiligungen trennen, insbesondere an der Deutschen Telekom und der Post. An der Telekom könnte der Bund noch Anteile von 14,5 Prozent zu Geld machen. Das Unternehmen insgesamt wird derzeit mit rund 70 Milliarden Euro bewertet. An der Post, die rund 46 Milliarden Euro schwer ist, hält der Bund 21 Prozent.

Um den Wohnungsbau zu fördern, wollen Union und FDP die degressiven Abschreibungsmöglichkeiten bei Neubauten für begrenzte Zeit wieder einführen: Investoren könnten dann ihre Kosten schneller steuerlich geltend machen. Die Grünen wollen dagegen gezielter in sozialen Wohnungsbau investieren. Wieviel Geld diese Maßnahmen unterm Strich verschlingen und welche davon in einem Koalitionsvertrag stehen werden, ist bisher offen.

Angesichts der Debatte über den Solidaritätszuschlag sind andere Maßnahmen in den Hintergrund gerückt, so auch die von Union und FDP im Wahlprogramm zugesagte Einkommensteuerreform. Ganz abrücken wollen vor allem der Wirtschaftsflügel der CDU und die FDP von dem Vorhaben aber nicht. Welchen finanziellen Umfang die Steuersenkungspläne am Ende haben könnten, ist unklar.

Zum größten Streitpunkt in den Finanzverhandlungen hat sich die Forderung der FDP entwickelt, den Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode komplett abzuschaffen. Die Grünen lehnen einen völligen Verzicht in diesem Zeitrahmen ab, weil dies Gutverdienern sehr viel mehr zugute käme als den Beziehern geringer Einkommen. Zudem würde selbst ein Ausstieg am Ende der Legislatur, also 2021, den Bund Einnahmen von 21 Milliarden Euro kosten. Andererseits weisen einige Sondierer darauf hin, dass - anders als bei Einkommensteuer-Senkungen - die Bundesländer einen Soli-Ausstieg im Bundesrat nicht blockieren könnten.

Der amtierende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) sträubte sich zuletzt bei der Vorlage der Steuerschätzung dagegen, den Finanzspielraum auf 30 Milliarden Euro zu taxieren - obwohl die von ihm selbst vorgelegten nackten Zahlen dies so wiedergaben. In der FDP wird der Spielraum eher bei 40 Milliarden Euro gesehen, bei den Grünen geht man von weniger aus. Zuletzt pendelten sich die von den Sondierern genannten Zahlen in einem Bereich von 37 bis 39 Milliarden Euro ein, genannt wurde aber auch eine Summe von 45 Milliarden Euro. Dem gegenüber standen Berechnungen von Haushaltspolitikern, dass sich die Wünsche der Jamaika-Partner auf über 100 Milliarden Euro summieren würden.

Trotz aller Schwierigkeiten sieht es aktuell eher so aus, als ob sich die vier ungleichen Partner doch weiter in Richtung gemeinsamer Bundesregierung bewegen. Die kollektive Schlechtmacherei und das Betonen der Schwierigkeiten haben einen Erfolg allerdings nicht leichter gemacht. Die Frage, die auch manche in den eigenen Reihen umtreibt lautet: Was würde diese Regierung eigentlich gemeinsam wollen – über das bloße Regieren hinaus?

Heute, gut vier Wochen nach dem Start der Sondierungen für ein Bundesbündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen, hat die Schlussrunde begonnen. Wichtige Punkte bei der Zuwanderung, dem Klimaschutz oder den Finanzen sind noch ungeklärt und sogar strittig. Irgendwann in der Nacht oder früh am Freitag wollen die Unterhändler aber möglichst ein Papier mit genug Gemeinsamkeiten präsentieren. Erst dann gingen formale Koalitionsverhandlungen los, die vielleicht zum Jahreswechsel eine neue Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel ermöglichten.

Die Grünen wollen regieren, stehen aber quer zu vielen Vorstellungen von Schwarzen und Gelben, die eben nicht so ehrgeizig sein wollen für eine Energiewende, eine Verkehrswende oder eine Landwirtschaftswende. Auch bei ihnen ist nicht sicher, ob sie sichtbare Erfolge in einer solchen Regierung für sich verbuchen könnten.

In der bayerischen Schwesterpartei stehen die Zeichen dagegen auf Putsch. Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer wehrt sich gegen seine immer offener betriebene Ablösung vor der Landtagswahl in Bayern 2018. Das schmälert sein Gewicht in den Verhandlungen.

Dass es überhaupt weitergeht, liegt auch am Mangel an Alternativen. Die SPD hat gezeigt, dass sie ihre Wahlschlappe in der Opposition verarbeiten will. Es herrscht zudem Furcht vor der Neuwahl. Was könnten die Parteien den Wählern anderes versprechen? Welche Verbindung zwischen den Parteien sollte sich auf einmal neu auftun? Profitieren würde eher die rechtsgerichtete AfD .

Gebäude verursachen in Deutschland etwa 35 Prozent des Energieverbrauchs und 30 Prozent des Ausstoßes des Treibhausgases CO2. Investitionen zum Beispiel in eine bessere Wärmedämmung oder in moderne Heizkessel könnten in Zukunft besser von der Steuer abgesetzt werden.

Die verhandelnden Parteien wollen den „ Soli “ abbauen. Die FDP will ihn in der aktuellen Wahlperiode komplett abschaffen, und zwar möglichst schnell. Die Union will stufenweise vorgehen. Die Grünen halten das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne den Soli hingegen nicht für machbar. Die Abschaffung würde eine Lücke in den Staatshaushalt reißen: Der Solidaritätszuschlag spülte 2016 insgesamt 16,9 Milliarden Euro in die Staatskasse.

Die Jamaika-Unterhändler bekennen sich grundsätzlich zum ausgeglichenen Haushalt. Sie wollen also keine neuen Schulden aufnehmen. Das wäre ohnehin schwierig, weil die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse dem Bund seit 2016 die Aufnahme von Krediten weitgehend verwehrt. Nur in geringem Umfang von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung sind neue Schulden erlaubt. Bezogen auf das Bruttoninlandsprodukt 2016 entsprach das etwa 10,97 Milliarden Euro. Für „Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen“ ist ausnahmsweise auch eine höhere Schuldenaufnahme erlaubt, für die aber ein Tilgungsplan erstellt werden muss.

Sie sitzen also derzeit wieder in der großen und dann auch voraussichtlich letzten Sondierungsrunde mit mehr als 50 Leuten. In der Nacht auf Freitag wird dann „open end“ unter den Verhandlungsführern weiter gemakelt und abgewogen. Am Freitag müsste spätestens am Morgen wohl ein schriftliches Ergebnis da sein. Angela Merkel gilt bei solchen Nachtrunden als besonders fit und verhandlungsfähig, was manche Partner in der EU bereits zu spüren bekamen, die nicht mehr so hellwach mithalten konnten.

Schon am Freitag geht die Parteichefin dann in die CDU-Gremien, die sich in Berlin treffen. Dort muss sie die Ergebnisse vorstellen und gleich auch noch eine Aufarbeitung des schlechten Wahlergebnisses zur Bundestagswahl beginnen. Am Freitag tagen auch andere Parteien im Führungskreis, etwa die Grünen. Wenn die Sondierer aber doch nochmal Zeit bräuchten, würden solche Pläne hinfällig.

Bislang wollen die Womöglich-Partner aus CDU/CSU, FDP und Grünen jedenfalls noch nicht so wirklich zueinander. Das erleichtert die Lage nicht, sollte eine solche Regierung in eine Krise geraten, die von außen kommt. Dann hat sie womöglich keinen einigungsfähigen Plan und kann auch keinen entwickeln. Vier Jahre scheinen eine ewige Zeit für diese Truppe. Die Geduld mit den anderen dürfte nicht besonders ausgeprägt sein.