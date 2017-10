Darauf habe sich die Regierung mit der PSOE verständigt, sagte die sozialistische Politikerin Carmen Calvo am Freitag in einem Fernsehinterview.

Nach dem Verstreichen eines zweiten Ultimatums an die katalanischen Separatisten bereitet die Zentralregierung in Madrid die formelle Übernahme der Macht in der Region vor. Ministerpräsident Mariano Rajoy berief für Samstag ein Kabinettstreffen ein. Dabei könnte der Artikel 155 der Verfassung aktiviert werden, mit dem Katalonien die Autonomierechte entzogen und die Region der Zentralverwaltung unterstellt würde.