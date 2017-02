„Der SPD geht es nicht um soziale Gerechtigkeit“, sagte der Mitarbeiter von Minister Wolfgang Schäuble (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Sie will die Pfründe der Gewerkschaften sichern. Denn die entscheiden in den Aufsichtsräten über Gehälter der Manager.“

Spahn plädierte dafür, die Eigentümer von Unternehmen in den Hauptversammlungen über die Gehälter der Manager entscheiden zu lassen. So hatten es Union und SPD auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Allerdings haben CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) vor einer Woche Sympathie für den SPD-Vorschlag erkennen lassen.