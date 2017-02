„Die Linken sind einfach Sozialisten, das steht in ihrem Wahlprogramm. Sie wollen schlicht eine andere Gesellschaft“, sagte er der WirtschaftsWoche. „Sie wollen gegen die Grundlage unseres Wohlstandes putschen: Mehr Regulierung für Bürger und Unternehmen, höhere Steuern, insbesondere eine Vermögenssteuer, die diejenigen aus dem Land triebe, die hier Arbeitsplätze schaffen. Rot-Rot-Grün bedeutete weniger Freiheit und weniger Sicherheit für jeden Einzelnen. Insbesondere für Menschen, die heute Arbeit haben oder suchen, steht da viel auf dem Spiel.“

Spahn griff auch den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz persönlich an: „Seine kommunistischen Freunde in Athen sind dem Herrn Schulz aus Brüssel im Zweifel immer wichtiger als der deutsche Steuerzahler. Er will Löhne politisch festlegen. Er will deutsche Sparer für italienische Banken haften lassen. Und er will die Agenda 2010 rückabwickeln. Das heißt zurück zu 5 Millionen Arbeitslosen, die wir 2005 hatten. Sahra Wagenknecht oder Wolfgang Schäuble als Finanzminister, Ralf Stegner oder Thomas de Maizière als Innenminister, Martin Schulz oder Angela Merkel im Kanzleramt – darum geht es s in diesem Jahr.“