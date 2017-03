BerlinDer Chef-Lobbyist des Autoherstellers Opel und frühere CDU-Manager, Joachim Koschnicke, soll für die Partei in den Wahlkampf ziehen. Koschnicke werde „auf eigenen Wunsch“ zum 3. April ins Konrad-Adenauer-Haus zurückkehren und seinen früheren Bereich leiten, schrieb die CDU-Zentrale am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter, nachdem „Spiegel online“ und „FAZ“ darüber berichtet hatten. Vor seinem Wechsel in die Privatwirtschaft war Koschnicke demnach zuständig für den Bereich Strategische Planung und Strategische Kommunikation in der CDU-Parteizentrale.