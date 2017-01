Und ist der von manchen gepriesene „Job-Boom“ an Ende gar keiner, sind die amtlichen Informationen nur die halbe Wahrheit? Zuletzt hat vor allem die Flüchtlingszuwanderung der beiden Vorjahre ein Schlaglicht auf diese Problematik geworfen. Obwohl Flüchtlinge noch 2015 zu Hunderttausenden nach Deutschland gekommen waren, tauchen bis Dezember 2016 lediglich 175.000 Asylbewerber als „arbeitslos“ in der Bundesagentur-Statistik auf. „Arbeitssuchend“ - für den Laien umgangssprachlich eigentlich kein Unterschied - aber waren zuletzt 425.000 Flüchtlinge.

Tatsächlich ist „Arbeitslosigkeit“ keine naturgesetzliche Größe, sondern ein immer wieder neu geformter politischer Begriff. Eine Welle von Gesetzesänderung machte ihn in den vergangenen 30 Jahren zu dem was er heute ist. Keineswegs immer, aber doch ziemlich oft - so sind sich auch Experten einig - haben die Änderungen dazu geführt, dass immer weniger Jobsucher im offiziellen Sinne „arbeitslos“ sind. Denn „arbeitslos“ im Sinne des Gesetzes ist nur, wer „den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung steht“, also nach Möglichkeit gleich Morgen einen ihm angebotenen Job übernehmen kann. Mehrere Hunderttausend sind bis heute durch das immer stärker geweitete Statistik-Raster gefallen - meist zum Missfallen der jeweiligen Bundestags-Opposition, die dahinter „Statistik-Tricksereien“ vermutete.